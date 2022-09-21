ليتوانيا ترفع جاهزية قواتها.. روسيا تبدأ عملية "التعبئة"

رفعت ليتوانيا، اليوم الاربعاء، مستوى استعداد قواتها، بعد دعوة الرئيس الروسي فلادومير بوتين، إلى التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوسوسكاس، في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي: "بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينغراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تراقب فقط. سنزيد من جاهزية قوات الرد السريع لدينا".

وقال أيضا إن ليتوانيا تناقش إجراءات لمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن فيلنيوس تدعو جميع الحلفاء إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا.

بدورها أعلنت فنلندا أنها تراقب الوضع عن كثب وذلك على خلفية إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية.

أوامر التعبئة للقوات الروسية

من جانبه وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادات في الوزارة بالبدء في تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن التعبئة الجزئية للاحتياط في البلاد.

وقال وزير الدفاع الروسي: "لقد وقّعت على التوجيهات، وتم تحديد المهام لجميع الكيانات، وصدرت تعليمات هيئة الأركان العامة بشأن إجراءات تنفيذ التعبئة في القوات".

وأكد أنه من الضروري تنظيم إخطار المواطنين والتصدي للاستفزازات، وكذلك تعزيز أمن مناطق الإخطار ونقاط التجمع.

وأشار شويغو إلى أن المواطنين الذين تتم تعبئتهم سيكون لهم صفة جنود متعاقدين، ونفس مستوى أجور المتعاقدين الحاليين.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.