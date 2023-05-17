مأساة في المحيط الهندي: فقدان 39 شخصًا بعد غرق سفينة صيد صينية

ذكرت وسائل إعلام صينية أن سفينة صيد صينية غرقت في المحيط الهندي، مما أدى إلى فقدان جميع أفراد طاقمها المؤلف من 39 شخصًا.

ووفقًا لتقارير التلفزيون الصيني المركزي (سي سي تي في)، وقع الحادث حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي. مشيرا إلى أن الطاقم مكون من 17 صينيًا، و17 إندونيسيًا، و5 فلبينيين.

وردًا على هذا الحادث المأساوي، أمر الرئيس الصيني ورئيس الوزراء بتكليف دبلوماسيين صينيين في الخارج ووزارتي الزراعة والنقل بتقديم المساعدة في جهود البحث عن ناجين.

من جانبه أفاد مركز قيادة خفر السواحل الفلبيني اليوم الأربعاء، بمتابعته الوضع عن كثب وتنسيقه مع السفارة الصينية في مانيلا وفرق البحث والإنقاذ العاملة بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة المنكوبة.

ووفقا لتقارير صينية، فإن سفينة "لوبنغلايوانيو 8" تتخذ من مقاطعة شاندونغ الساحلية في شرق الصين مقرا لها، وتديرها شركة بينغلاي ينغيو المحدودة.

يشار إلى أن الصين لديها أكبر أسطول صيد في العالم، وتبقى العديد من السفن في البحر لفترات طويلة تدعمها وكالات الأمن البحري الحكومية الصينية وشبكة واسعة من سفن الدعم.