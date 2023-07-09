مأساة متكررة في السعودية: شقيقان يغرقان في حفرة مائية (فيديو)

تعرض شقيقان صغيران في المملكة العربية السعودية، لا يتجاوز عمرهما 15 عامًا، لحادث مأساوي بعد أن غرقا في حفرة مائية، في واقعة مؤسفة تتكرر في المملكة بشكل مستمر.

ووقع الحادث في محافظة القريات شمالي المملكة، وفقًا للقناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأشارت القناة إلى أن هذه الحوادث تتكرر باستمرار في ظل غياب الرقابة والمحاسبة على المخاطر البيئية.

وتوفي الشقيقان هاني ووسيم في إحدى الحفر الممتلئة بمياه السيول، بعدما كانا يلعبان بجوار سكة القطار الحديدية في القريات.

وقد استنجد والدهما بمجموعة من الشبان لإنقاذهما، إلا أن الشقيقين لقيا حتفهما غرقًا في الحفرة.

وأرجعت القناة سبب امتلاء الحفرة بالمياه إلى تخلف أعمال الحفر في المنطقة.

وأظهر التقرير المصور بالفيديو الطابع الوعر لتلك المنطقة ونقص المناطق الترفيهية المجهزة فيها، حيث يضطر الأشخاص للتوجه إلى المناطق الوعرة للتنزه، وهو ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث مماثلة.

