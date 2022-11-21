مؤتمر "الشباب في بناء السلام" ينطلق من عمان السبت

تحت عنوان دور "الشباب في بناء السلام"، يعقد مركز رادع للتوعيه المجتمعيه بمخاطر الارهاب والتطرف وبالتعاون مع مركز صوت السلام للتعايش السلمي مؤتمره الاول في المركز الثقافي الملكي في عمان يوم السبت الموافق لـ 26 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري

وقال مدير عام مركز رادع للتوعية المجتمعية بمخاطر الارهاب والتطرف بلال البلبيسي ان الانطلاقة من الاردن تنبع من دوره لبناء في خدمة الانسانيه ومساهمته المشهوده في خدمة السلام العالمي وسرعة استجابته لنداء الانسانيه الملهمه من قيادته الحكيمه...

وتحدث البلبيسي عن حضور مهم وكبير لفعالية المؤتمر كما اكد على مكانة واهمية المتحدثين في الساحة الدينية والسياسية

يذكر ان مؤتمر دور الشباب في بناء السلام سيبحث في عدة محاور ونقاط على راسها

دور الهاشمين في تعزيز السلام

النهوض بالشباب وبناء السلام المستدام

التعايش السلمي وقبول الاخر

تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا

العمل ع نشر تعليم الوعي حول السلام.

وسيتحدث في المؤتمر كل من :

الدكتور بسام العموش السفير الاردني السابق في ايران

والدكتور حمدي مراد

والاب نبيل حداد

واشار المدير العام لمركز رادع الى انه تمت دعوة شخصيات سياسية ودينية وثلة من الاعلاميين والمحليين السياسيين مؤكد على دورهم في التوعية من مخاطر الارهاب والتطرف

وانطلق مركز رادع في عام 2014 في الاردن للتوعية المجتمعية ضد الإرهاب والتطرف, كأول مركز خاص في الشرق الأوسط .