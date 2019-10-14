مؤتمر عن دور الإعلام في دعم قضية الأسرى “الجزائر نموذجا”

تزامنا مع ذكرى انطلاقة انطلاق الثورة الجزائرية في الاول من نوفمبر 1954 وذكرى اعلان استقلال وقيادم دولة فلسطين من ارض الجزائر في الـ 15 من ذات الشهر سنة 1988، تنظم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى في حركة فتح بقطاع غزة وجمعية الصداقة الفلسطينية الجزائرية فى جامعة الأزهر فى قطاع غزة – مؤتمر وملتقى خاص بعنوان دور الاعلام فى دعم قضية الأسرى “الجزائر نموذجا”.

ويتوحد الاعلام الجزائري بكافة الوانه واشكالة وتوجهاته في دعم قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويقدم ملاحق ويفرد صفحاته لنشر قضيتهم امام العالم حيث يسلط الضوء على معاناتهم ومأساتهم الانسانية

وسيتم تكريم العديد من رؤساء تحرير الصحف الجزائرية والعناوين الصحفية التى تولى ملف الاسرى اهتماما خاصا وتمنح الاسرى مساحات واسعة من عناوينها

واعلن مسؤول ملف الاسرى في السفارة الفلسطينية في الجزائر خالد صالح ان ملحقا خاصا سيصدر في الاعلام الجزائري بالتزامن مع اشغال المؤتمر فيما ثمنت مفوضية الشهداء والاسرى والجرحى في حركة فتح بدور الجزائر واعلامها فى دعم ومساندة الاسرى .