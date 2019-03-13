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مؤسسات فلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع في معتقلات الاحتلال

مؤسسات فلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع في معتقلات الاحتلال
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