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مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن اختيار 38 مشروع فيلم لصناع أفلام قطريين ودوليين في دورة منح الخريف 2018

مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن اختيار 38 مشروع فيلم لصناع أفلام قطريين ودوليين في دورة منح الخريف 2018
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