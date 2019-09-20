مؤسس فيسبوك يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض

أعلنت شركة “فيسبوك” أن رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عقد “اجتماعا جيدا وبنّاء” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الخميس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم فيسبوك لم تكشف عن هويته أن زوكربيرغ “التقى مع صناع سياسة للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث عن تنظيم الإنترنت في المستقبل”.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر”: “عقدت اجتماعا جيدا مع مارك زوكربيرغ (الرئيس التنفيذي) لفيسبوك في المكتب البيضاوي اليوم”، بدون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، التقى زوكربيرغ مع عدد من الجمهوريين بينهم جوش هاولي وجون كورنين، عضوا مجلس الشيوخ.

ودافع زوكربيرغ، يوم الخميس، عن ممارسات شركته لعدد من أشد منتقديه في واشنطن بسبب مخاوفهم من عدم اتخاذ إجراءات قوية بما فيه الكفاية لمنع تلاعب الناخبين بموقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020. (د ب أ)