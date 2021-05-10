مئات الجرحى في اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الاقصى

أطلقت مآذن القدس المحتلة نداءً موحدا لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك ولإنقاذ المصلين المحتجزين.

وناشد المؤذنون المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية الوقوف إلى جانب إخوانهم بالقدس كل حسب استطاعته من أجل إجبار الاحتلال على الانسحاب من باحات المسجد الأقصى.

#القدس #المحتلة #بيان #شرطة #الاحتلال #عاجل ( مع نهاية تقييم الوضع ، التي انتهت قبل قليل، بقيادة المفوض العام لشرطة... تم النشر بواسطة ‏‎Lana Mohammad Kamleh‎‏ في الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١

اقتحام المسجد القبلي والصخرة

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين من داخله المسقوفة وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: إن الاقتحام الذي يجري للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.

و اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سطح المصلى القبلي وأفاد شهود عيان، بأن عددا من قناصة الاحتلال انتشروا فوق اسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له.

#شاهد استغاثات من داخل #المسجد #الأقصى عبر مكبرات الصوت..#يارب #رحمتك تم النشر بواسطة ‏‎Lana Mohammad Kamleh‎‏ في الاثنين، ١٠ مايو ٢٠٢١

كما اقتحم جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادة المسجد الأقصى وعملوا على اخلاء كل المرافق فيه.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد الأقصى وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين.

واندفع عشرات الجنود بالاعتداء على المواطنين بوحشية ودفعهم نحو بابي حطة والأسباط من أجل إفراغ المسجد الأقصى وسط احتمالات لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى. وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط .

قوات الاح_تلال تصادر كافة مفاتيح المسجد الأقصى وتحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإفراغ المسجد تماما تم النشر بواسطة ‏‎Jehad Abo Beidar‎‏ في الاثنين، ١٠ مايو ٢٠٢١

منع الطواقم الطبية

و أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع طواقمها في القدس من الوصول الى المسجد الأقصى لتغطية الأحداث وتقديم الإسعافات.

الهلال الأحمر اكد ان : "أكثر من 300 إصابة خلال قمع الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، 153 منهم نقلوا إلى المستشفيات بينها 4 بحالة خطيرة جدا".

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