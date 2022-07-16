مئات الضحايا في اوربا بسبب الحر

سجلت دولا اوربية خلال الايام القليلة الماضية مئات الوفيات بسبب موجة حارة تضرب شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقا لتقارير وبيانات صادرة يوم (السبت).

360 قتيلا في اسبانيا

وقالت صحيفة «لا فانجوارديا» الإسبانية نقلا عن معهد كارلوس الثالث الصحي، أن 360 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الموجة الحارة في إسبانيا حيث تخطت درجات الحرارة 40 درجة مئوية بكثير.

ووصلت درجة الحرارة إلى 45 مئوية في بعض مناطق إسبانيا، ما أسفر عن وفاة 123 شخصا أمس الجمعة وحده لأسباب مرتبطة بالحرارة الشديدة.



وانتشرت درجات الحرارة المرتفعة جنوبي أوروبا الأسبوع الماضي بسبب التغير المناخي.

مئات القتلى في البرتغال



وفي البرتغال المجاورة، تم تسجيل 238 حالة وفاة إضافية بين 7 و13 يوليو (تموز) الحالي، مقارنة بذات الفترة من الأعوام الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «لوسا» المحلية.

ووفقا للوكالة، تعزى هذه الوفيات للحرارة الشديدة لا لفيروس «كورونا» وحده.

كما أشارت صحيفة «لا فانجوارديا» إلى أن الضحايا في معظم الأحيان كانوا ضعافا بالفعل بسبب الشيخوخة أو أمراض مسبقة.