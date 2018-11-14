ماتيس: قطر تلعب دورا هاما في استقرار المنطقة

قال وزير الدفاع الأمريكية جيمس ماتيس إن قطر تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط خلال جلسة مباحثات مع نظيره القطري حمد بن محمد العطية بمقر وزارة الدفاع "البنتاغون".

وتناول اللقاء "آخر الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية والأزمة في اليمن وأفغانستان" وفقًا للبيان.

وحضر الاجتماع كل من السفير القطري لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، وملحق الدفاع القطري بالوكالة في واشنطن، العقيد محمد حسن المناعي.

وخلال المباحثات، أكد ماتيس على الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين بلده وقطر، وشدد على التزام واشنطن بمواصلة التعاون الأمني مع الدوحة، بحسب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية.

وأضاف: "نرى في قطر صديقًا قديمًا وشريكًا عسكريًا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وداعمًا لمهمة الناتو (حلف شمال الأطلنطي) في أفغانستان".

وتابع: "وهنا يجب أن أشير إلى العملية الناجحة التي قمتم بها في نقل المواد إلى الجوعى في أفغانستان، ضمن مهمة الناتو، وهي دليل على دوركم الدولي".

وأعرب عن شكره لقطر "على دورها في دعم السلام والاستقرار والمصالحة في أفغانستان، واستضافتها الكريمة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية".

ولفت ماتيس إلى أن هذه القاعدة تعد مركزًا للعمليات المشتركة مع 15 دولة، لـ"تعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة التطرف".

ويتمركز في القاعدة العسكرية أفراد من الجيش الأمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، وهي أحد أهم القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي.

وتستضيف حاليًا أكثر من عشرة آلاف عنصر من القوات الأمريكية، إضافة إلى عناصر من قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

فيما قال العطية إن قطر تتطلع إلى تعزيز علاقتها التاريخية مع الولايات المتحدة كشريك في محاربة الإرهاب.