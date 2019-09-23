مادورو يشكر روسيا لدعمها سيادة فنزويلا

عبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن شكره لروسيا لدعمها لسيادة بلاده.

وقال مادورو في حديثه لقناة "روسيا-24" والذي تم عرض مقتطع منه في بث القناة، اليوم الاثنين: "أيدت روسيا بزعامتها العالمية بحزم سيادة فنزويلا وحقها في السلام. وأنا أشكر روسيا والشعب الروسي كله لتفهمها وتضامنها مع الشعب الفنزويلي".

وذكر أن روسيا وفنزويلا تربطهما "العلاقات المتميزة بالتاريخ الطويل والثقة المتبادلة بين زعماء البلدين".

وأضاف: "وبالطبع سنقوم بتحريك علاقاتنا إلى الأمام في الأيام والأسابيع المقبلة".

وتشهد فنزويلا منذ 21 يناير الماضي احتجاجات واسعة ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو. واعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الأمر الذي اعترف به عدد من الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة. أما روسيا والصين وتركيا وعدد من بلدان العالم الأخرى فأعلنت دعمها للرئيس مادورو كرئيس شرعي لفنزويلا.