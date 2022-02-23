مادورو يعلن دعمه لبوتين ضد أوكرانيا

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن دعمه الكامل لتصريحات وإجراءات نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص أوكرانيا.

وبين مادورو، في تصريح لتلفزيون بلاده الرسمي، الثلاثاء، أن الصداقة القائمة بين الشعبين الفنزويلي والروسي ستستمر إلى الأبد.

وقال: “فنزويلا تعلن دعمها الكامل للرئيس بوتين وروسيا، سوف نعزز تحالفنا من أجل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم”.

وادعى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” يعتزمان “إنهاء روسيا بالسبل العسكرية”، وأن موسكو تدافع عن السلام في منطقتها.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أول حزمة عقوبات ضد روسيا، واصفا خطوات روسيا تجاه أوكرانيا بأنها “بداية الغزو”.

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.