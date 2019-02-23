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مادورو يقطع العلاقات مع كولومبيا لمساعدتها المعارضة بجلب مساعدات لفنزويلا

مادورو يقطع العلاقات مع كولومبيا لمساعدتها المعارضة بجلب مساعدات لفنزويلا
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