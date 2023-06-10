"ماذا حدث لهن؟": اختفاء 3400 امرأة في البيرو !!

سجلت اكثر من 3400 حالة اختفاء لنساء في البيرو منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما افادت السلطات السبت.

ووصفت إيزابيل أورتيز نائبة أمين مكتب المظالم الذي اعلن عن هذه الاحصائية ضمن تقرير نشره السبت، الوضع في ما يتعلق بحالات اختفاء النساء في البلاد بانه يُصنف باعتباره "حالة خطر داهم".

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "ماذا حدث لهن؟" انه تم الإبلاغ عن فقدان 3406 امرأة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام.

وحتى الان، تم العثور على 1902 من هؤلاء النساء فقط في حين لا تزال الاخريات وعددهن 1504 نساء قيد الاختفاء في البلد الذي يبلغ تعداده 33 مليون نسمة، ويقع في جبال الأنديز.

وانتقدت أورتيز السلطات بسبب عدم اتخاذها اجراءات كفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تتكرر سنويا، وينجم معظمها عمليات خطف واحتجاز قسري.

وقالت أن "الدولة لا تضع قضية الاختفاء في أولوياتها".

وتم الابلاغ العام الماضي عن اختفاء 5380 امراة غالبيتهن مراهقات، وذلك في تراجع نسبته نحو عشرة في المئة عن العام الذي سبقه.

وتقول منظمات نسائية غير حكومية ان السلطات الامنية والقضائية تعتقد ان هؤلاء يهربن من تلقائهن وبمحض ارادتهن، ولا تحقق في حالات اختفائهن بصورة جدية وكافية.

