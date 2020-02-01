ماذا قالت قائدة الطائرة الاردنية التي عادت بمواطنيها من الصين؟

ابدت قائدة طائرة الملكية الأردنية القادمة ، من ووهان الكابتن كارول الربضي عن فخرها لقدرتها على تنفيذ المهمة والعودة الى الاردن مع الطلاب والمقيمين الاردنيين في المدينة الصينية التي تشهد انتشارا لوباء كورونا

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وبوستات تفخر بالمرأة الاردنية وشجاعة الكابتن الربضي

التي قالت في تصريحات ليومية الغد الاردنية ان إن تنفيذ هذه الرحلة جاء بعد تخيير من قبل ادارة الشركة سواء كان ذلك لقادة الطائرة أي الطيارين او المضيفين.

وأضافت الربضي ان الشركة شرحت كل ما يترتب على هذه الرحلة من اجراءات وقاية في كل مرحلة من مراحل الرحلة مبينة ان رحلة العودة من ووهان قادتها إلى جانب زميلها الكابتن غازي جبرين، اذ ان رحلة العودة استغرقت 17 ساعة ووفقا لتعليمات الطيران فان الرحلات من هذا النوع تتطلب وجود طاقم مزدوج.

ووصفت الربضي شعور الطلاب الاردنيين والعرب عند صعودهم على متن الطائرة بانه لايوصف، مشيرة الى ان أبناء شقيق الشهيد معاذ الكساسبة ، كانوا على متن هذه الرحلة

وعند سؤالها عند دافعها لقيادة هذه الرحلة قالت الربضي” تخيلوا ان لكم ابناء او اخا هناك كيف لكم ان تتركوه”.

واكد ان الشركة وكذلك الطقام الطبي المرافق راعوا كل اجراءات السلامة المطلوبة والمتبعة، كما طبقت اجراءات وتعليمات هيئة الطيران المدني الاردنية في مثل هذه الحالات.

يشار إلى ان وزير النقل خالد سيف قال في مؤتمر صحافي عقد عقب وصول الطائرة ارض المطار ان الملكية الادنية هي الناقل الوطني الوحيد الذي حط في مطار ووهان لاجلاء الرعايا الاردنيين والعرب.