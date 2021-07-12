ماذا كتب سلطان عمان عن "نيوم" ؟

أشاد سلطان عمان هيثم بن طارق، بجهود المملكة العربية السعودية، لإنشاء مدينة "نيوم للإثراء المعرفي"، خلال الجولة التي قام بها في المركز، برفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واطلع سلطان عمان على خطط مشروع "نيوم" والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشملها، ضمن إطار زيارة "الدولة" التي يقوم بها السلطان حاليا للسعودية.

و في ختام زيارته للمركز "إثراء" قام السلطان بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030"، داعيا الله أن "تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة"