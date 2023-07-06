قامت عناصر من الأمن الروسي بعملية دهم متقنة في قصر يعود ملكيته إلى رجل الأعمال الروسي المثير للجدل يفغيني بريجوجين Yevgeny Prigozhin، والذي يعتبر قائدًا لـ "مجموعة فاغنر" الاسترزاقية، والمولود في مدينة سانت بطرسبرغ قبل 62 سنة.

وجرت المداهمة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وأثناء التفتيش، اكتشفت السلطات "كنزًا مسيلًا للعاب" ضخمًا، يتكون بشكل رئيسي من سبائك ذهبية بقيمة فاقت الملايين من الدولارات، إضافة إلى ذلك، تم العثور على تحف فنية نادرة وترسانة من الأسلحة في داخل القصر.

ولم يكتف الأمن الروسي بذلك، بل تمكنوا أيضًا من ضبط عدد كبير من جوازات السفر المزورة.

في تطور مثير للاهتمام، تم الكشف عن صور غريبة ومثيرة للجدل تم العثور عليها في مكتب Yevgeny Prigozhin داخل القصر المداهم، وفقًا لتقارير "وكالة أنباء ازفستيا"، وهي وكالة موالية للكرملين.

وفقًا لما أعلنته السلطات الروسية، تم العثور على تجهيزات مذهلة في القصر الضخم الذي تم دهمه. يتضمن القصر مسبحًا وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة طبية، إضافة إلى مهبط للهليكوبتيرات. كما تم العثور على مجموعة متنوعة من الملابس العسكرية لمختلف الرتب العسكرية الهامة.

وفي خزانة كبيرة، تم اكتشاف مجموعة من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الأوسمة التي منحتها السلطات الروسية لـ Prigozhin نفسه. يُذكر أنه يعيش حاليًا في المنفى في بيلاروسيا المجاورة بعد محاولته التمرد على الرئيس الروسي بوتين الشهر الماضي.

وكانت هناك أيضًا صور لرؤوس مقطوعة يعتقد أنها لأعداء Prigozhin الشخصيين.

كما تم العثور أيضًا على رسالة تفيد بأنه في 20 يونيو من العام الماضي تم منحه لقب "بطل روسيا" المرموق، وهذه المعلومة لم تكن متاحة في أي وسيلة إعلامية قبل ذلك الوقت.

هذه الاكتشافات الجديدة تزيد من الغموض والتساؤلات المحيطة بشخصية Prigozhin وأنشطته، قد تسلط التحقيقات المستقبلية المزيد من الضوء على هذه الأدلة وتكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بنشاطاته ودوافعه