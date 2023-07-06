مذيعة "بي بي سي" تثير غضب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق (فيديو)

أثارت مذيعة في “بي بي سي” البريطانية، غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، عندما قالت له: "إن "القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال الفلسطينيين".

جاء ذلك خلال مقابلة على "بي بي سي" أجرتها المذيعة أنجانا غادغيل، حيث قام بينيت بنشر مقطع من هذه المقابلة على حسابه في موقع تويتر.

ورفض بينيت تعليق غادغيل، مؤكدًا أن "الفلسطينيين الذين يقل عمرهم عن 17 عامًا يطلقون النار على الإسرائيليين".

واستهلت المذيعة المقابلة بالقول: "يصف الجيش الإسرائيلي هذه العملية في جنين شمال الضفة الغربية بأنها 'عملية عسكرية'، ولكن نحن نعلم الآن أن الشباب يقتلون، أربعة منهم دون سن الثامنة عشرة".

ثم أضافت مذيعة بي بي سي: "هل هذا هو السبب الحقيقي وراء تنفيذ الجيش لهذه العملية؟ هل هو لقتل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18؟".

ورد بينيت على المذيعة قائلاً: "على العكس تمامًا، في الواقع، جميع القتلى الـ11 هم من المسلحين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 12 فلسطينيًا في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، التي بدأت فجر الاثنين وانتهت فجر الأربعاء.

