ماسك يتبرع بـ 2.42 مليار دولار للاعمال الخيرية

بلغ اجمالي التبرعات التي قدمها رئيس شركة "تسلا" الملياردير الاميركي إيلون ماسك للهيئات الخيرية خلال العام الماضي 2022، نحو 2.42 مليار دولار بحسب ما تظهره بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وجاء التبرع عىل شكل اسهم تبرع بها ماسك، ووصلت قيمتها الى هذا الرقم مع تقييم سعر السهم عند حدود ما وصل اليه الثلاثاء.

ولم يتم الكشف عن الهيئات والجهات الخيرية التي تبرع لها ماسك بهذه الاسهم.

وكان الملياردير الاميركي والمالك الجديد لمنصة تويتر تبرع باسهم بلغت قيمتها نحو ستة مليارات دولار لذات الغاية عام 2021.

وبلغت قيمة تبرعات ماسك الاجمالية للاعمال الخيرية نحو 23 مليار دولار وفق بيانات ضريبية تعود الى العام 2020.