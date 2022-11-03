ماسك يستعد لطرد نصف العاملين في تويتر

كشفت وسائل اعلام اميركية الخميس، عن اعتزام الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، تسريح نصف عدد العاملين في الشركة في خطوة قد يتم الاعلان عنها يوم الجمعة المقبل، وتهدف خصوصا الى خفض التكاليف.

ونقل موقع "إنسايدر" وصحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر مطلعة تأكيدها ان ماسك يضع في الاونة اللمسات الاخيرة على عملية التسريح الواسعة التي ستطال ربما اكثر من نصف القوة العاملة المقدر عددها بنحو 7500 موظف.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت في وقت سابق اعتمادا على تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن ماسك الذي اشترى اخيرا الشركة مقابل 44 مليار دولار، يخطط لتسريح 75 بالمئة من العاملين. وهو الامر الذي نفاه الاخير من حيث الحجم وليس المبدأ.

تويتر ومخاوف المعلنين

وكان الملياردير فاحش الثراء اقدم على طرد كبار مدراء الشركة لدى توليه زمام الامور فيها، بمن فيهم رئيس “تويتر” باراغ أغراوال.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" ان ماسك طلب الاسبوع الماضي اعداد قوائم بأسماء الذين سيتم فصلهم من العمل لدراستها بمساعدة مستشاريه ومنهم محاميه الشخصي أليكس سبيرو ومسؤول.

وقال موقع "إنسايدر" ان عدد موظفي الشركة كان قد تضخ حتى في حزيران/يونيو حوالي 8200 موظف، لكن المئات بادروا على الاستقالة مع اقتراب ماسك من السيطرة على الشركة، وهو ما خفض العدد الموظفين لنحو 7500 موظف.

وقالت "واشنطن بوست" ان الاجراء الهادف الى خفض التكاليف ياتي فيما يواجه ماسك مخاوف المعلنين الذين تعتمد عليهم الشركة في ايراداتها، والذين يخشون من زيادة المحتوى غير المناسب في ظل تخفيف قواعد الإشراف على المحتوى الذي يزمعه ماسك.

وبالفعل، كانت شركة “لوريال” بادرت الى تعليق الإعلانات، وأوصت مجموعة “انتربابليك” الإعلانية عملاءها بإيقاف الإنفاق الإعلاني مؤقتاً على “تويتر”.