ماسك يعزل قيادة تويتر فور اتمامه صفقة الاستحواذ على الشركة

عزل إيلون ماسك إدارة تويتر فور اتمامه صفقة الاستحواذ عليها رسميا مساء الخميس، لكن الملياردير الأميركي واغنى رجل في العالم، سعى في ذات الوقت الى طمأنة الموظفين، وايضا المستخدمين مؤكدا ان شراءه للشركة هو لدواع انسانية.

وكان قرار فصل قيادة الشركة امرا متوقعا في ظل اتهامه لها بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على المنصة التي بلغت قيمة صفقة الاستحواذ عليها 44 مليار دولار.

وابرز المفصولين هم الرئيس التنفيذي السابق لتويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا غادي.

وقالت تقارير ان أغراوال وسيغال اللذين كانا داخل مقر الشركة في سان فرانسيسكو لدى إتمام الصفقة، شوهدا وهما يجري اصطحابهما إلى خارج المقر.

والأربعاء ، نشر ماسك مقطعا يظهره وهو يدخل مقر الشركة حاملا بابتهاج حوض مغسلة، في ما بدا امعانا في الانتقام من الادارة السابقة، وعمد لاحقا الى تغيير التعريف بصفته على حسابه في الموقع إلى "رئيس تويتر".

وقبل ذلك سعى الى طمأنة الموظفين الذين استبد بهم القلق مع قرب إتمام صفقة بيع المنصة، مؤكدا انه لا ينوي خفض عددهم بنسبة 75% كما أعلن سابقا.

على الرغم من أن الرجل المثير للجدل كان تعهد قبل يومين بأنه لا يخطط لخفض 75٪ من موظفي الشركة، بحسب ما نقلت "بلومبرغ"، الأربعاء الماضي.