ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور رئيسي في حل الأزمة الأوكرانية

البوابة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أن الصين بإمكانها لعب دور رئيسي لحل الأزمة في أوكرانيا، وإيجاد طريق يؤدي للسلام.

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، في مستهل زيارة للصين، تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى إحياء الحوار مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال ماكرون، أمام الجالية الفرنسية في العاصمة بكين: "اقترحت الصين خطة سلام (...) وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام".

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أنه لن يهدد بفرض عقوبات على بكين، خلال لقائه الرئيس شي جينبينغ، يوم غد الخميس، مبينا أن "التهديد ليس الطريقة المناسبة".

ويرى ماكرون، أن الحوار مع بكين ضروري جدا، بشأن أوكرانيا، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تجمع بين بكين وموسكو، والتي تجسدت بزيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى روسيا.

توتر العلاقات بين الغرب والصين

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه لا يريد سيناريو توتر العلاقات بين الغرب والصين، في ظل ارتفاع وتيرة الأصوات الكثيرة التي تعبر عن قلقها الشديد حول مستقبل تلك العلاقات.

كما شدد ماكرون، على ضرورة محافظة فرنسا والاتحاد الأوروبي، على طريق واقعي وطموح مع الصين، وعدم الإنفصال عنها إقتصاديا، ولتحقيق هذه الغاية، اصطحب الرئيس الفرنسي معه في رحلته إلى الصين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ويرافق ماكرون أكثر من 50 رئيس شركة فرنسية منها إيرباص وكهرباء فرنسا وفيوليا.

وقال ماكرون، إن يوم الخميس، سيشهد توقيع عقود كبيرة مع الصين، دون الدخول بتفاصيل تلك العقود وطبيعتها، مع تأكيده ضرورة الانخراط في علاقة تجارية متواصلة مع الصين.