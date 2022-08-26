ماكرون يتودد للجزائر: يغرد بالعربية ويتمنى مباراة ودية بين فرنسا والجزائر

تودد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجزائر خلال زيارته الى هذا البلد التي تستمر ثلاثة ايام، وغرد باللغة العربية عن اهمية الجزائر بالنسبة لفرنسا وبرر خفض عدد التاشيرات داعيا لاقامة مباراة ودية في كرة القدم بين فريقي البلدين

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي الجمعة في الجزائر، عن إمكانية إقامة مُباراة ودية بين منتخبي البلدين "مُباراة ودية الجزائر وفرنسا؟ آمل أن يحدث ذلك".

وأضاف: "سيكون لي حديث مع الرئيس الجزائري وفريق العمل الخاص به في هذا الشأن يوم السبت"/ وقال "أتمنى أن تلعب هذه المُباراة، لأنها ستُساعد بكل تأكيد في خلق علاقة تهدئة بين البلدين، وستكون أمرا إيجابيا بالنسبة للجميع".

الجزائر بلد اساسي لفرنسا

وكتب ماكرون: "تمثل الجزائر بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل". وأضاف: "تتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها".

تمثل الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل. وتتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها. pic.twitter.com/SLITRoEeV4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2022

خفض عدد التاشيرات للجزائريين

وتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من مقبرة سانت أوجين ببولوغين في الجزائر العاصمة، عن سبب خفض منح تأشيرات السفر للجزائريين. وقال : "هذا الموضوع حساس جدا، وتحدثت فيه مع الرئيس عبد المجيد تبون. نحن بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهناك العديد من العائلات الجزائرية التي تأثرت بذلك. خاصة وأن ذويهم أو آباءهم يقطنون بفرنسا".

وأضاف: "سنعمل أيضا على تخفيف إجراءات منح الفيزا خاصة للذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة. وقد تحدثنا أنا والرئيس تبون بهذا الخصوص إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس. واتفقنا على إعطاء إشارة الانطلاق لوزراء البلدين قصد الانطلاق في العمل عليها خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة".

الغاز الجزائري شريان لفرنسا

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمساهمة الجزائر في "تنويع" مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.

وأكد ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر "أننا لسنا في منافسة مع إيطاليا" على الغاز الجزائري، مشددا على "ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة" بفرنسا.

وأضاف: "أشكر الجزائر" على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا" التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.