ماكرون يختتم زيارته للجزائر بتوقيع "شراكة متجددة"

اختتم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارة تاريخية الى الجزائر بالتوقيع على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" والذي لم يكن مبرمجا قبل بدء الزيارة التي دامت ثلاثة أيام حيث اضيف الاتفاق في اللحظات الاخيرة وفق ما افاد الاليزية

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الإعلان في قاعة التشريفات بمطار هواري بومدين إن زيارة نظيره الفرنسي "الناجحة" التي بدأت الخميس وتنتهي السبت "أتاحت تقاربا لم يكن ممكناً لولا شخصية الرئيس ماكرون".

وقال الرئيسان في بيان مشترك إن "فرنسا والجزائر قررتا فتح حقبة جديدة بإرساء أسس شراكة متجددة عبر نهج ملموس وبناء يركز على المشاريع المستقبلية والشباب"

احقية الجزائر باحياء ملف الذاكرة

وقال بوحنية قوي، المختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ان هذا الاتفاق تجسيدا للشراكة الجزائرية الفرنسية، إذ ينطوي الإعلان، وفقه، على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، المرتطبة بمجالات التعاون، والثقافة والاقتصاد، وكذا الأمن والدفاع، ومجمل الاتفاقات التي يشترك فيها الطرفان والمتعلقة بحلحلة النزاعات المختلفة.

جزائري يقوم بإنزال علم فرنسا ويرميه على الأرض.. ما رايكم في تصرفه !؟ pic.twitter.com/Ge7af3Jiee — El Capitano 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 (@spuerlilo) August 27, 2022

وحسب ما نقلت عنه قناة الحرة الاميركية فأن يساهم هذا الإعلان في إعادة تأكيد أحقية الجزائر بخصوص إحياء ملف الذاكرة، للخروج بتوصيات ربما تقوم على الاعتراف بالمآسي التي خلفها الاستعمار الفنرسي للجزائر.

وينصّ "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" على رغبة البلدين في "افتتاح حقبة جديدة" وتبني "مقاربة ملموسة وبنّاءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب".

كما جاء فيه أن "الشراكة المميزة الجديدة" باتت "مطلبا يمليه تصاعد التقلبات وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية".

ويوفر الاتفاق "إطارا لوضع رؤية مشتركة ونهج تنسيق وثيق لمواجهة التحديات العالمية الجديدة الأزمات العالمية والإقليمية وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والثورة الرقمية والصحة". إضافة إلى هذا الإعلان، أبرمت عدد من اتفاقات التعاون شملت خصوصا التعليم العالي والصحة والرياضة ووقّع عليها وزراء من البلدين.

ستنشئ باريس والجزائر "مجلسا أعلى للتعاون" على مستوى الرئيسين من أجل "تعزيز مشاوراتهما السياسية".

ماكرون : سنعزز العلاقة مع الجزائر

اعتبر ماكرون أن إعلان الجزائر سيتيح "تعزيز العلاقة المتقاربة من خلال إجراء حوار دائم حول جميع الملفات، بما في ذلك المواضيع التي منعتنا من المضي قدما" في إشارة بالخصوص إلى ملف الذاكرة.