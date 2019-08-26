ماكرون يخطط لجمع ترامب وروحاني... بماذا رد الزعيمان؟؟

اعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انه يأمل في تنظيم قمة بين نظيريه الأمريكي، دونالد ترامب، والإيراني، حسن روحاني، لخفض التوتر بين البلدين والتوصل إلى اتفاق محتمل.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، عقب لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة "G7" في مدينة بياريتز الفرنسية، اليوم الاثنين، إن الاجتماعات المنعقدة شهدت توترات كثيرة، إلا أن المحادثات تكللت في نهاية المطاف بـ "رسالة وحدة" بين الأطراف.

وأشار ماكرون إلى أنه اتفق مع ترامب على "نقطتين مهمتين"، تتمثلان في أنه "من الضروري ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، ويجب ألا يهدد هذا الوضع الاستقرار الإقليمي".

وشدد ماكرون أيضا على ضرورة احترام إيران الاتفاق النووي وتصرفها بشكل مناسب في المنطقة.

وذكر الرئيس الفرنسي أنه أبلغ نظيره الأمريكي بمبادرات باريس الخاصة بخفض التوتر مع إيران، لكنه لفت إلى أنه لم يتم حاليا تحقيق تقدم في الأزمة الراهنة باستثناء بعض الإنجازات على الصعيد الفني.

وأفاد ماكرون بانطلاق مناقشات حول تنظيم قمة بين ترامب وماكرون، قائلا: "آمل في أن نرى خلال أسابيع مقبلة، إننا سنرى، بناء على هذه المحادثات، قمة بين الرئيسين ترامب وروحاني".

وتابع: "أشرت في اتصالي مع روحاني إلى أنني على يقين بأن من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في حال موافقته على لقاء ترامب".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "وفرنا ظروفا لعقد لقاء بين ترامب وروحاني والتوصل إلى اتفاق محتمل".

وذكر ماكرون، خلال رده على أسئلة الصحفيين، أن روحاني أبلغه أنه "منفتح على عقد لقاء مع ترامب".