ماكرون يرفض هدايا امير قطر

ماكرون، زار قطر في السابع من ديسمبر الماضي

قالت صحيفة فرنسية ان الرئيس إيمانويل ماكرون، رفض مجموعة من الهدايا قدمها له أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في تقرير نشرته أول من أمس، أن المسؤولين القطريين استغربوا واندهشوا من رفض الرئيس الفرنسي للهدايا خلال زيارة رسمية أداها إلى الدوحة قبل عام. وأوضحت نقلاً عن مصدر في السفارة الفرنسية بالدوحة، «أثناء تلك الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، أرسل لنا ديوان أمير قطر مجموعة من الهدايا لتقديمها إلى الرئيس كما جرت العادة، لكننا تلقينا أوامر من قصر الإليزيه بإعادتها إلى أصحابها».

وأشارت إلى أن الكشف عن الهدايا المقدمة لبعض السياسيين أو تضرع بعض منهم في السفارة القطرية في باريس خلال الحملة الانتخابية في فرنسا، أصاب المرشح ماكرون بالحرج إلى حد ما، وعلق على ذلك ماكرون حينها بأنه يرفض أي نوع من أنواع المجاملات من طرف قطر.

واعتبر مسؤول فرنسي في حديثه لصحيفة «لوفيغارو»، رفض الرئيس الفرنسي للهدايا «تصرف فظ»، داعيا إياه للاقتداء بوزير الاقتصاد الحالي برونو لومير، الذي تلقى ساعة فاخرة من طراز «باتيك فيليب»، أهداها له الشيخ تميم.

يذكر أن ماكرون، زار قطر في السابع من ديسمبر الماضي، أعلن خلالها عن إبرام عقود ضخمة، حيث تم الاتفاق على بيع 12 طائرة فرنسية من طراز «رافال» و50 طائرة «آيرباص»، إضافة إلى تمكين شركات فرنسية من صفقات بمشروعي مترو الدوحة وشبكة قطار النقل الخفيف.