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ماكرون يعجل بخفض ضرائب ويرفع الأجور لتهدئة الاحتجاجات

ماكرون يعجل بخفض ضرائب ويرفع الأجور لتهدئة الاحتجاجات
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