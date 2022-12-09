ماكرون يعلن توزيع الواقيات الذكرية مجانا للشباب

اثارت تغريدة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن الواقيات الذكرية ، سخرية كبيرة وانتقاد ايضا خاصة من طرف شخصيات اسلامية ، اعتبرت تغريدة الرئيس تعكس مستوى تفكيرة الجنسي وهو ما يتهم به الغرب العرب والمسلمين بشكل دائم

وقال ماكرون في تغريدته المثيرة للجدل، "لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، في عام 2023 ، ستكون الواقيات الذكرية مجانية في الصيدليات".

Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, en 2023, le préservatif sera gratuit en pharmacie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022

وعلقت صفحة شؤون اسلامية على تويتر ساخرة من الرئيس الفرنسي بالقول " أمة تفكر فقط في الأعضاء التناسلية والعجيب يتهمون المسلمين بذلك!! على مدار السنوات الماضية تابعت أخبار الغرب وأكاد أجزم أن 80% من تشريعاتهم عن الجنس فقط!"

الرئيس الفرنسي يبشر الأمة الفرنسية بأنه ابتداءً من عام 2023 ستوفر الحكومة الواقيات الذكرية للشباب مجانًا من سن 18-25!

أمة تفكر فقط في الأعضاء التناسلية والعجيب يتهمون المسلمين بذلك!!

على مدار السنوات الماضية تابعت أخبار الغرب وأكاد أجزم أن 80% من تشريعاتهم عن الجنس فقط! https://t.co/1BUTMsW2ot — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) December 8, 2022

ويبدو ان السلطات الفرنسبة تحاول تدارك الامراض الجنسية التي يشهدها قطاع الشباب في البلاد حيث سجلت عامي 2021 و2022 ارتفاعاً في معدل الأمراض المنقولة جنسياً بنسبة 30 في المئة، حيث تطمح الحكومة الى مواجهة انتشار هذه الأمراض، وتسهل الحصول على وسائل منع الحمل.

يذكر ان السلطات الرفرنسية بدأت في عام 2018، سداد تكاليف الأوقية الذكرية اذا كانت بوصفة من طبيب أو قابلة كما وفي بداية 2022 اصبح الوصول إلى وسائل منع الحمل متاحة للنساء حتى عمر 26 عاماً.