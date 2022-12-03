ماكرون يفجر قنبلة: بوتين محق يجب ضمان امن روسيا

فجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت تصريحا لافتا اعتبر بمثابة قنبلة قوية عندما طالب بان تشمل هندسة الامن الاوربي ضمانات كافية ووافية للامن الروسي مشيرا الى صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها".

ضمانات لحفظ الامن الروسي

وقال ماكرون العائد لتوه من قمة جمعته بالرئيس الاميركي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة TF1 "نحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد (النزاع الأوكراني) والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة مساعدة أوكرانيا، "والسعي لتجنب التصعيد، وحماية محطة زابوروجيه الكهروذرية والتحضير للحوار استعدادا لليوم الذي سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات" وقال انه يريد التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشاان الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا.

وقال ماكرون إن أوروبا بحاجة إلى إعداد هيكلها الأمني ​​المستقبلي.

القوات الروسية تطوق باخموت

على صعيد التطورات على الارض حيث اكدت قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القوات الروسية تسعى كما يبدو إلى تطويق مدينة باخموت في شرق أوكرانيا من خلال التقدم من محور الشمال ومحور الجنوب، واوضحت بان ذلك له مكسب رمزي يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك، أكبر مدينتين تسيطر عليهما أوكرانيا في منطقة دونيتسك.