ماكرون يكشف عن خطته لاحتواء السترات الصفراء

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن جملة من الإجراءات للتصدي لمظاهرات "السترات الصفراء"، التي تهز البلاد

وقال بيان رئاسي ان ماكرون سيعلن عن نتائج النقاش الوطني الكبير الذي اطلقه من اجل التصدي لـ حراك "السترات الصفراء"

ووفق ما تسرب من معلومات فان "الحوار الوطني الكبير" فإنه "يمكن تحسين كل شيء وتطويره". وان "بعض الإعلانات لن تتعدل، مثل تلك الخاصة بالخفض الضريبي (أو) إعادة تقييم معاشات تقاعدية (...). بالنسبة لبقية الأمور، فلا شيء يمنع الاستكمال أو الإضافة".

ومن المنتظر أن يتعهد الرئيس الفرنسي بعدم إغلاق أي مدرسة أو مستشفى حكومية خلال عهدته الرئاسية.

وكان ماكرون قد أطلق في منتصف يناير/كانون الثاني "الحوار الوطني الكبير"، بهدف نزع فتيل أسوأ أزمة يواجهها منذ وصوله إلى السلطة