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ماكرون يهاجم متحدثي "السترات الصفراء" عشية رأس السنة

ماكرون يهاجم متحدثي "السترات الصفراء" عشية رأس السنة
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