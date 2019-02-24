ماي تدعو السعودية لاستخدام نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

ستدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لاستخدام نفوذه لتشجيع الأطراف اليمنية على التوصل للسلام وستقول أمام قمة أوروبية عربية تنعقد الأحد إن الحكومات يجب أن تكثف جهودها للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وقالت ماي وهي في طريقها لحضور قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تعقد في شرم الشيخ في مصر “رسالتي في شرم الشيخ واضحة: دعونا الآن نكثف جهودنا للبناء على التقدم الذي تحقق وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم بالكامل”.

وأضافت “سوف استغل أيضا هذه القمة للتأكيد للملك سلمان على أهمية مواصلة استخدام السعودية لنفوذها لحث الأطراف اليمنية للتحرك نحو السلام كما فعلت بشكل محوري في ستوكهولم. وسأشدد على التزام بريطانيا المستمر بأمن السعودية والمنطقة”. (رويترز)