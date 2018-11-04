ما حقيقة إطلاق السلطات السعودية صافرات الإنذار في جدة؟

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، حقيقة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء محافظة جدة.

وأصدر الدفاع المدني، أمس السبت، بيانا نفى فيه إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء جدة.

ونشرت إمارة مدينة مكة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، النفي دون تفاصيل إضافية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل السعودية، أنباء عن إطلاق الدفاع المدني صافرات الإنذار في بعض أحياء جدة بسبب تعرضها لسيول جارفة أغرقت السيارات.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة، العميد سعيد سرحان إن أمطارا، من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية سقطت على أغلب محافظة جدة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح والتجمعات المائية، متمنيا للجميع السلامة.

وتشهد مدينة جدة وعدة مناطق سعودية، لا سيما في منطقة مكة، تساقطا غزيرا للأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد.