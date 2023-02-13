ما حقيقة تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل نيرة اشرف

انتشرت في اوساط صفحات المغردين المصريين صورة لـ محمد عادل المعترف بارتكابه جريمة قتل الطالبة المصرية نيرة اشرف مرتديا بدلة الاعدام وقال هؤلاء انه تم تنفيذ الحكم فيه

حقيقة اعدام قاتل نيرة اشرف

ولكن قنوات اعلامية مصرية تقصت الامر لتؤكد بان عملية الاعدام لم تتم بعد مشيرة الى ان تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل، قاتل فتاة المنصورة نيرة اشرف بحاجة الى المزيد من الوقت بالاضافة الى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.

وفي 06 تمّوز / يوليو 2022 نشرت وسائل إعلام محلية في مصر تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى الذي نطق الحكم :

نص الحكم على قاتل نيرة اشرف

"بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة، بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعًا في حقه ذلك من إقرار الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاءه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة اشرف احمد عبد القادر جزاء وفاقًا".

وقضت محكمة النقض، يوم الخميس الماضي الموافق 9 \ 2 \2023 برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام.

وقال النائب العام المستشار حمادة الصاوي في وقت سابق ان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة اشرف "بيت النية وعقد العزم على قتلها" أمام ولاحقها الى جامعة المنصورة وباغتها بعدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها

تفاصيل جريمة قتل نيرة اشرف

وخطط المتهم محمد عادل لقتل الطالبة في جامعة المنصورة نيرة اشرف وحدد توقيت أداءها امتحان نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها هناك في ذلك التوقيت

وفي يوم الاثنين، 20 يونيو، عين الجاني محمد عادل الحافلة التي تستقلها نيرة اشرف وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على إثرها فتوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها.

وخلال محاولات البعض إبعاده عنها حاول الجاني قتل نفسه لكن محاولاته باءت بالفشل لتمكن المتواجدين من السيطرة عليه والإمساك به لحين وصول قوات الأمن.