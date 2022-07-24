محكمة نيرة أشرف تطالب بإعدام القاتل على الهواء مباشرة

طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف (طالبة المنصورة) على الهواء مباشرة، و"بما يحقق الردع العام المبتغى"، بعد تفشي الجرائم التي يجري تصويرها وإذاعتها عبر وسائل التواصل.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في السادس من تموز/يوليو بالإعدام على محمد عادل بعد إدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المحافظة في 20 أبريل الماضي إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وجاءت الدعوة لبث حكم الاعدام مباشرة على الهواء ضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها ‏بعد صدور حكمها على المتهم، والذي أثارت جريمته ضجة واسعة في مصر.

وقد رصدت الكاميرات الواقعة البشعة المتهم فيها عادل بذبح زميلته في الشارع، بعدما ‏ترصد للمجني عليها وهي متوجهة إلى أداء امتحان نهاية العام، وذبحها أمام المارة قبل أن تدخل ‏جامعة المنصورة.

وذكرت المحكمة أنها في نهاية حكمها "تنوه بمناسبة هذه ‏الدعوى، بأنه لما كان قد شاع في المجتمع - مؤخرا - ذبح الضحايا بغير ‏ذنبٍ جهارا نهارا، والمهوسون بالميديا يبثون الجرم على الملأ فيرتاع ‏الآمنون خوفا وهلعا، وما يلبث المجتمع أن يفجع بمثل ذاتِ الجرم من ‏جديد، فمن هذا المنطلق، ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق ‏مشهودا، مثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا".

وأضافت المحكمة: "الأمر الذي معه تهيب المحكمة بالمشرع، أن ‏يتناول بالتعديل نص المادة الـ65، من قانون تنظيم مراكز ‏الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام؛ لتجيز إذاعة ‏تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء ‏إجراءات هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى ‏الذي لم يتحقق - بعد - بإذاعة منطوق الأحكام وحده".

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في جلستها الثانية، بإعدام عادل، الذي أقر بقتل نيرة أشرف أمام جامعتها، إثر رفضها الارتباط به.

وأثارت القضية والحكم عاصفة من الجدل في مصر، حيث تردد قبول فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الدفاع عن المتهم وتساؤلات بشأن من يمكنه دفع أتعاب المحامي الشهير الباهظة.