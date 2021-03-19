ما هو مصير امدادات النفط بعد غارات الحوثيين على ارامكو؟

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من ايران استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية السعودية ونفذت هجوما مستهدفة

أمن إمدادات الطاقة السعودية

وقال مصدر مسؤول في وزا رة الطاقة السعودية ان مصفاة الرياض تعرضت "لاعتداء إرهابي" بطائرات مسيرة، تابعة لجماعة الحوثي الارهابية وأكد المصدر أن "إمدادات البترول ومشتقاته لم تتأثر من جراء الهجوم.

واقرت مليشيات الحوثيين بمسؤوليتها عن العدوان وقالت انها استهدفت شركة "أرامكو" في الرياض، اليوم الجمعة، بست طائرات مسيرة.

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العميد يحيى سريع : تنفيذ عملية الـ"6 من شعبان بـ6 طائرات مسيرة استهدفت شركة "أرامكو" في الرياض — الـعلـويـة الـشـهـbntيـد #بنات_المهندس 🏴 (@yaa_Ali_md) March 19, 2021

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية : "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن "استهداف المنشآت النفطية ليس استهدافا للسعودية وحدها بل للاقتصاد العالمي"، داعية "دول العالم للوقوف ضد الاعتداءات التي تستهدفها والتصدي للجهات التي تدعمها".

#وزارة_الطاقة تجدد دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها. #واس_عام https://t.co/M4d7Kmd1Qh — واس العام (@SPAregions) March 19, 2021

وأكد المصدر، أن المملكة "تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه "الاعتداءات الإرهابية والتخريبية"، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وفي الأونة الأخيرة كثف الحوثيون هجماتهم ضد المملكة رغم مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف حرب اليمن وحل الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية.

واستهدف الحوثيون، الأحد الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، إضافة لهجمات طالت مناطق أخرى بالمملكة.