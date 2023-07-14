ما هي "القبة الحرارية" التي تثير الهلع في 7 دول عربية ؟

تعيش مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، حالة من القلق والترقب نتيجة موجة الحر القوية التي تهدد بارتفاع درجات الحرارة فيها إلى مستويات قياسية.

ووفقًا لتحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد هذه الدول أجواء ساخنة وحارة، مع بدء تاثير "القبة الحرارية" على المشرق العربي، وقد يتجاوز مقياس الحرارة حاجز الـ50 درجة مئوية في العاصمة بغداد بالعراق.

وفي تقريرها الأخير، أشارت المنظمة الأممية إلى أن الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز الجاري كان الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث تجاوزت درجات الحرارة الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس/آب 2016.

هذا الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يعود إلى ظاهرة "القبة الحرارية"، التي تنشأ نتيجة تمركز المرتفع الجوي العربي الموسمي فوق شمال شبه الجزيرة العربية.

📍توسّع نطاق تأثير "القبّة الحرارية" لتطال أنحاء واسعة من المشرق العربي الأيام القادمة



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موجة حر "تاريخية"

تتزامن هذه الظروف الجوية القاسية مع موجة حر "تاريخية" تجتاح عددًا من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، والتي شهدت حتى الآن حوادث وفاة نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتحث السلطات المحلية السكان على اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع هذه الحرارة المرتفعة، مثل البقاء في أماكن باردة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكميات الكافية من الماء. كما تدعو السلطات الجميع إلى تجنب ممارسة النشاطات البدنية الشاقة في فترات الحرارة العالية.

ما هي القبة الحرارية ؟

وفقًا لتعريف "الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي"، تتكون القبة الحرارية من منطقة جوية عازلة تتشكل بسبب تواجد منطقة ضغط عالٍ في الطبقات العليا للجو (الستراتوسفير)، حيث تكون درجة الحرارة نسبياً منخفضة مقارنة بالطبقات الأدنى من الغلاف الجوي (التروبوسفير) والتي تكون درجة حرارتها أعلى.

تتشكل القبة الحرارية عندما يتراكم الهواء الساخن تحت منطقة ضغط عالٍ في الطبقات العليا من الغلاف الجوي في نفس المنطقة. ونتيجة لذلك، يقوم المرتفع الجوي (منطقة ضغط عالي) بدفع الهواء الساخن للأسفل، مما يجعله يضغط ويصبح أكثر سخونة.

عندما يحاول الهواء الساخن الصعود إلى الأعلى، يتم إجباره على النزول بسبب الضغط العالي الموجود فوقه. ونتيجة لذلك، ترتفع حرارة الهواء في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي بما يصل إلى حوالي 5 إلى 10 درجات مئوية، وتستمر القبة الحرارية لمدة تتراوح بين يومين إلى 7 أيام، وقد تستمر لفترات أطول.

يختفي تأثير القبة الحرارية في المنطقة التي تشكلت فيها فور فقدان العوامل التي تسببت في تشكلها. على سبيل المثال، إذا انخفض الضغط في الستراتوسفير، فإن التأثير ينتهي. لذا، فإن القبة الحرارية ليست ظاهرة قابلة للانتقال من منطقة إلى أخرى، وفي نفس الوقت لا يقتصر تشكلها على مناطق محددة دون غيرها.