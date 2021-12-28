ما هي اهم محاور خطاب الملك سلمان يوم الاربعاء؟

يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خطابا شاملا أمام مجلس الشوري (نيابي) يوم الاربعاء، في ظهور جديد له بعد غيابه عن القمة الخليجية الاخيرة التي استضافتها بلاده قبل ايام، وسيحدد فيه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية على وجه الخصوص.

خطاب الملك عبر الاتصال المرئي

وكشف رئيس مجلس الشورى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن الملك سلمان "يلقى الأربعاء عبر الاتصال المرئي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس"، واشار الى ان الخطاب "يتناول فيه الملك سلمان سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية مساء الثلاثاء.

وأضاف أن الخطاب "يلقي الضوء على أبرز التطورات التي تعيشها المملكة".

توجيهات ملكية لتسيير اعمال الشورى

وأبان رئيس مجلس الشورى، أن "هذا الخطاب الملكي يعد نبراساً لأعمال المجلس إذ يستنير به أعضاؤه ولجانه بمضامينه وتوجيهاته فيما يقوم به تحت القبة من دراسات ومناقشات للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته" وفق تعبيره

بينما عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة العاهل السعودي، بحسب ما نقلته "واس" في وقت سابق الثلاثاء.

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى، ويعين من الملك وقراراته ليست نهائية وتحتاج موافقة الملك.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين أول 2020، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات.