ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تتدخل في كازاخستان؟

ما ان اندلعت الاحتجاجات الشعبية في كازاخستان، حتى سارع الرئيس قاسم جومارت توكايف وحكومته لطلب النجدة من الحلفاء الذين اكدو وجود اصابع اميركية خلف تلك الاحتجاجات في هذا البلد الغني بالثروات الباطنية، وعلى الفور لبت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الدعوة وارسلت عشرات الطائرات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية وحمايتها، وسط اتها للرئيس بوتين الطرف الاقوى في المنظمة بوجود ارهابيين ومتمردين في الاحداث.

ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟

لقد تأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العام 2002، بعد الهجوم الاميركي على افغانستان الدولة المجاورة في هذا الاقليم، وهي الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي سابقا، ويبدو ان الهدف من انشاءها يقوم لمواجهة حلف الناتو بعد انهيار حلف وارسو الذي تشكل من الدول الاشتراكية والشيوعية ايام الحرب الباردة.

الدول الأعضاء

تتكون منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا، روسيا البيضاء، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، فيما تعد صربيا وافغانستان دولا مراقبة في المنظمة.

وأسس التكتل قوة رد سريع قوامها 20 ألف فرد في 2009، وتعترف الأمم المتحدة بوحدة حفظ السلام التابعة له المكونة من 3600 عنصر قوان تلك القوات من روسيا افرادا وتدريبا وعتادا وتسليحا .

كانت الدول الاعضاء في السابق تعمل تحت اطار اتفاقيات امنية بين دول الاتحاد السوفييتي واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إننا نعيش في عالم سريع التغير، وبالتالي يتعين علينا تطوير المعاهدة التي تربطنا وتكييفها مع التهديدات الجديدة".

أصدرت الآن جماعة ملثمة تسمى "جبهة الحرية الكازاخستانية" بيانًا أعلنت فيه مقاومتها لقوات الأمن الكازاخستانية والدول الأعضاء التي تقودها روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.#كازاخستان #محمد_الخطيب pic.twitter.com/Rkyn1GAGAV — محمد الخطيب (@mhaktr) January 7, 2022

عيوب منظمة معاهدة الأمن الجماعي

يعتبر مراقبون ان انسحاب روسيا من المنظمة المشار اليها، يعني انتهاءها تماما، خاصة وان دولها تعاني من ازمات اقتصادية وسياسية وديمقراطية، خلافا للنانو الذي يتشكل من اكثر من 30 دولة صناعية كبرى.

مشاكل لدول اعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي

تعاني دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في آسيا الوسطى من "خطر تزعزع الاستقرار" في أفغانستان، وهي تنشر قوات في طاجيكستان وقرغيزستان، اما بيلاروسيا مهتمة أكثر بكثير بحدودها مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

بالنسبة للعضو ارمينيا فهي "منشغلة بنزاعها مع أذربيجان" ودخلت حربا في عام 2020 مع جارتها على منطقة ناغورني قره باغ اسفرت عن مقتل 6500 شخص لم يكن لتلك المنظمة اي تأثير في تلك المعارك.

التدخل في كازاخستان

يبدو ان تدخل المنظمة في كازاخستان محاولة لتدارك الغياب في ارمينيا ورسالة امام العالم لفرض الهيمنة على المنطقة وابراز القدرات بنشر القوات والتدخل في زمن قياسي وانهاي اي "فوضى"

نقل أفراد قوات حفظ السلام القرغيزية من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان‌‌ pic.twitter.com/RfUebISBFh — رحّال العمر (@Fatinhom) January 7, 2022

ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وقعت ست دول من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي المنتمية إلى كومنولث الدول المستقلة، وهي روسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، في 15 مايو عام 1992 على معاهدة الأمن الجماعي (والتي يشار إليها أيضًا باسم ميثاق طشقند أو معاهدة طشقند). وقعت ثلاث دول من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي أيضًا، وهي أذربيجان، وبيلاروسيا، وجورجيا، في العام التالي على المعاهدة، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1994. وافقت ست دول من أصل تسع، جميعها باستثناء أذربيجان، وجورجيا، وأوزبكستان، بعد خمس سنوات على تجديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى، ووافقت الدول الست في عام 2002 على إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي كتحالف عسكري وفق موقع موسوعة ويكيبيديا الالكتروني

امتناع دول ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن التهديد

أكد ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي مجددًا على رغبة جميع الدول المشاركة في الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. لن يتمكن الموقعون من الانضمام إلى تحالفات عسكرية أخرى أو مجموعات دول أخرى، ويُنظر إلى العدوان على دولة موقعة على أنه عدوان ضد كل الدول.

تعقد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدريبات قيادة عسكرية سنوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإتاحة الفرصة لها لتحسين التعاون بين المنظمات.