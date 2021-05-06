مباحثات فلسطينية- إيطالية حول العلاقات الثنائية وعملية السلام

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية، وعملية السلام، خلال لقائهما في العاصمة روما.

وأفاد بيان صادر الخارجية الإيطالية، الخميس، أن دي مايو أعرب عن أمله في انطلاق مفاوضات السلام مجددا بين فلسطين وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية قبل كل شيء.

وأكد دي مايو على دعم بلاده لحل الدولتين، لافتا إلى مبادرة ثنائية أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع إسبانيا من أجل إعادة إحياء دور اللجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا)، لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما عبر دي مايو عن أمله في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وفلسطين. (الأناضول)