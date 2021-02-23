مباحثات قطرية-باكستانية حول عملية السلام في أفغانستان

بحث مسؤولون باكستانيون رفيعو المستوي، الإثنين، مع مطلق القحطاني مبعوث وزير خارجية قطر لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مسار عملية السلام في أفغانستان.

جاء ذلك في اجتماعات منفصلة لمطلق القحطاني مع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، ووزير الشؤون الداخلية شيخ رشيد أحمد، وقائد أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاجتماعات التي جرت في باكستان “استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعملية السلام في أفغانستان، ومسار المفاوضات الجارية في الدوحة”.

وبوساطة قطرية انطلقت، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان”، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن و”طالبان”، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، في 29 فبراير/شباط الماضي، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

ويمهد الاتفاق الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا في غضون 14 شهرا، مقابل ضمانات من الحركة.

كما نص على أن تطلق كابل 5 آلاف من عناصر طالبان المعتقلين لديها، على أن تفرج الحركة في المقابل عن 1500 من القوات الأفغانية..

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة. (الأناضول)