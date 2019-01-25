مبادرة غذائي علاجي تكرم فريق سفراء الأمل التطوعي

جانب من التكريم

مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي تكرم فريق سفراء الأمل التطوعي بلقب سفراء العمل التطوعي الى رئيسة الفريق الإعلامية ايناس محمد والى ام المتطوعين في دولة الامارات العربية المتحدة ام سعيد والإعلامية كاميليا زهد و د.دلال هليلات بلقب سفراء العمل التطوعي وتكريم الفريق التطوعي بالدبلوم التدريبي ودرجة الكورس بالعمل التطوعي ودلك عن دورهم بدعم مبادرة مركز الطارق للتأهيل والتوحد داخل وخارج الدولة بسفارات وقنصليات دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تكريمهم في الجامعة الكندية دبي بحضور رئيس الجامعة د.كريم شلي سعادة القنصل العام لدولة الكويت في الامارات الشمالية ودبي وسعادة القنصل العام في الهند في كيرلا جمال الزعابي وتم الإعلان عن إطلاق مؤتمر غذائي علاجي للعمل التطوعي الخامس في فندق أرماني ببرج خليفة بتاريخ 27-4-1019 والمؤتمر يتحدث عن التغذية والتوحد والتوعية المجتمعية عن إضطراب التوحد ومشاركة الأهالي بأوراق علمية وتكريم المتطوعين و المشاركين من القطاع الحكومي والخاص الداعمين للمبادارت الانسانية .



وبين السفير المستشار طارق سيف الأمين العام لمبادرة غذائي علاجي ان العمل التطوعي يعبر عن إحساس عالٍ بالمسؤولية من الأفراد تجاه محيطهم الاجتماعي وتجاه الإنسانية بشكلٍ عام، وهو يدل على المقدار الذي يمكن للإنسان أن يحدثه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، من دون انتظار أي مقابل مادي أو معنوي من عمله، حيث يشهد العمل التطوعي على مستوى العالم المزيد من التطور والنضوج في الأساليب والمنهجيات بشكلٍ مستمر .



أما على صعيد إمارات الخير فقد أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ دعائم العمل التطوعي والخيري وترك بصمات واضحة على العمل الإنساني محلياً وعالمياً ، و عليه أصبح العمل التطوعي جزءاً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه الدولة، شائع و مطروح على مختلف المستويات و يلقى دعم كبير من أصحاب السمو من القادة و الشيوخ و المسؤولين باعتباره أحد أهم ركائز التماسك و التلاحم المجتمعي و باعتباره أيضا ثقافة تساهم في تعزيز التنمية المستدامة و بناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة .



في هذا التكريم نرى انواع مختلفة للعمل التطوعي ، من حيث تطوع و دعم المؤسسات الحكومية و الخاصة للأفراد و الأعمال ،،، تطوع الموظفين في الدراسات التي يقدمها القطاع الخاص ، و مشاركة الأفراد و تطوعهم في مختلف الأعمال التطوعية ويعتبر مركز الطارق للتأهيل والتوحد (مبادرة غذائي علاجي ) من أوائل المؤسسات المسجلة في منصة المتطوعين حيث يشارك ما يقارب ٣٠٠ الف متطوع في هدا المنصة العملاقة للمتطوعين في دولة الامارات العربية المتحدة.