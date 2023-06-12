مباراة بين مسؤولين اتراك تنتهي بفوز فريق اردوغان

نشر وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشقين باك صورة قال انها لمباراة جمعت فريقين من المسؤولين الاتراك بمشاركة الرئيس رجب طيب اردوغان

الرئيس التركي شارك في في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين والوزراء وفق ما اكد الوزير باك الذي شرح الحدث قائلا عبر تويتر : "نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز. نحن في كامل لياقتنا".

وحسب النتيجة فقد فاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر والذي لعب معه الرئيس أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق صاحب القميص الأبيض.

الى جانب الرئيس التركي عرف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات الجديد إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.