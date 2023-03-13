مباراة كرة قدم تتحول إلى معركة في لبنان

البوابه - انحرف مسار مباراة كرة قدم بمنطقة جونية شمال العاصمة بيروت، تحولت لمعارك متنقلة بين المشجعين تحت وطأت هتافات طائفية وسياسية قام على أثرها الجيش اللبناني بالتدخل للحيلولة دون تفاقم الوضع.

وغالبا في لبنان ما تشهد مباريات كرة القدم شغبا من قبل الجمهور.

ووقع إشكال داخل وخارج ملعب فؤاد شهاب في جونيه عقب توقف مباراة فريقي العهد والأنصار حيث انتشر الجيش اللبناني في محيط الملعب وسط هتافات الفريقين السياسية والطائفية، ويكمن الإشكال إلى اعتراض جمهور فريق الأنصار على إيقاف أحد المشجعين من قبل القوى الأمنية وذلك عقب دخوله إلى أرض الملعب قبل انتهاء اللقاء بـ 8 دقائق فقط.

وبين رئيس بلدية جونية جوان حبيش، أن مجمع فؤاد شهاب الرياضي لن بغلق أمام المباريات حيث يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب جراء الإشكال الذي حدث محملا مسؤولية الإشكال للأندية التي لم تقم بواجبها لتهدئة الجمهور.

وأسف جورج كلاس وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال لخروج بعض الجمهور عن الروح الرياضية ولجوئهم إلى العنف والشغب كوسيلة للتعبير.

ودعا الوزير الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى التعامل وفق القوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حدث داخل الملعب.