مبعوثون دوليون يطلعون على الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في جنين

زار ممثل الاتحاد الاوروبي مدينة جنين ومخيمها السبت، على راس وفد يضم مسؤولين ودبلوماسيين من 25 دولة، حيث اطلعوا على حجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي فيهما اثر عمليته العسكرية الواسعة الاسبوع الماضي.



وقتل الجيش الاسرائيلي 12 فلسطينيا ودمر كليا او جزئيا نحو 500 منزل في المدينة ومخيمها فضلا عن تجريفه للشوارع والبنية التحتية الاساسية كشبكات المياه والمجاري والكهرباء خلال عملية عسكرية شنها على مدى يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء العدوان الذي شارك فيه اكثر من الف جندي اسرائيلي ووصف بانه الاوسع منذ 20 عاما، غداة تكثيف اسرائيل هجماتها على جنين مع تزايد عمليات المقاومة ضدها وضد المستوطنين الذين تصاعدت اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ندد الخميس باستخدام الجيش الاسرائيلي "المفرط للقوة" خلال العملية.

وخلال زيارته السبت، انتقد سفين كون فون بورغسدورف مبعوث الاتحاد الاوروبي لدى السلطة الفلسطينية استخدام اسرائيل القوة "غير المتناسبة" في هجومها على جنين ومخميمها.

وعبر بورغسدورف خصوصا عن قلق الاتحاد الاوروبي ازاء الاسلحة والانظمة التي استخدمها الجيش الاسرائيلي، معتبرا انها تثير تساؤلات حول اعتماد مبدأ التناسب في القوة خلال العملية.

وشدد الممثل الاوروبي على انه اذا لم يلق الصراع حلا سياسيا، فان شيئا لن يتغير وستستمر هذه الدوامة من العنف خلال الايام والاشهر والاعوام القادمة.

500 منزل تعرضت لتدمير كلي او جزئي

ودمر الجيش الاسرائيلي كليا او جزئيا نحو 500 منزل ومدرسة في المدينة ومخيمها فضلا عن تجريفه للشوارع والبنية التحتية الاساسية كشبكات المياه والمجاري والكهرباء خلال عملية عسكرية شنها على مدى يومي الاثنين والثلاثاء.

وتعرض ما يصل الى ثمانية كيلومترات من انابيب المياه و 3 كيلومترات من انابيب الصرف الصحي للتدمير بحسب الامم المتحدة.

وزعمت اسرائيل ان عمليتها في المخيم الذي يعيش فيه 18 ألف فلسطيني ويعد من أفقر واكثر المخيمات اكتظاظا استهدفت مقاتلين فلسطينيين.

واطلقت مفوضية وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) السبت دعوات الى المجتمع الدولي من اجل جمع الأموال لإعادة اعمار المخيم، في ظل ما تعانيه مننقص شديد في التمويل.

واعلنت الجزائر الخميس، تقديم مبلغ 30 مليون دولار من اجل اعادة اعمار مدينة جنين ومخيمها.

كما قررت الامارات الخميس، تقديم 15 مليون دولار لدعم عمليات (اونروا)، وخصوصا لجهة اعادة تأهيل الخسائر التي تعرضت لها مدينة جنين ومخيمها جراء العدوان الاسرائيلي الاخير.