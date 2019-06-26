مبعوث لترامب: الطيار المعتقل لدى حفتر أمريكي

أعلن روبرت أوبراين مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشؤون الرهائن، أن الطيار الذي ألقي القبض عليه في ليبيا الشهر الماضي أمريكي وليس برتغاليا، وتم إطلاق سراحه.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن جيمي سبونوغل كان يعمل مع قوات حكومة الوفاق الليبية، دون علم بلاده، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن مشاركته في الحرب تسلط الضوء على الطبيعة المتشابكة، للحرب في ليبيا.

وتعرضت الطائرة التي يقودها سبوغنول، للإسقاط خلال تحليقه بالقرب من العاصمة طرابلس في السابع من أيار/مايو الماضي، وقالت الصحيفة، إنها لم تنشر معلومات عن الطيار الذي قال إنه برتغالي، وكانت تعرف هويته، بناء على طلب من المسؤولين الأمريكيين الذي عملوا على تأمين إطلاق سراحه.

وقال أوبراين للصحيفة: "يسعدنا دائمًا أن نرى الأمريكيين المحتجزين في الخارج، يعودون إلى ديارهم لأصدقائهم وعائلاتهم". "نقدر قرار خاطفيه بالإفراج عنه. كما نشكر المملكة العربية السعودية على دورها في حل هذه القضية ".

وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من قوات حفتر إطلاق سراحه ونقلت عن شخص مطلع على التفاصيل قوله إن "الرياض لم تدفع لقوات حفتر مقابل إطلاق سبوغنول".

وقال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي: إن هذا المعتقل أصبح طيارًا مجندًا في عام 2006، وعمل كميكانيكي بعد تركه الخدمة الفعلية في عام 2013 ، وخدم لعدة سنوات في الحرس الوطني للطيران في فلوريدا .

كما أكدوا أن آخر وظيفة له كطيار في الخدمة الفعلية، هي وظيفة فني في المجال الجوي، وكان آخر مركز عمل له هو قاعدة بمدينة تامبا، وبأنه لم يكن طيارًا في القوات الجوية على الإطلاق، وقد حصل على رخصة طيار بعد خدمته العسكرية.