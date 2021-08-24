متأثرا بالكورونا.. وفاة رئيس تشاد الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال

اعلنت وزارة العدل السنغالية الثلاثاء، عن وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري الذي كان يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في السنغال بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير العدل السنغالي مالك سال لشبكة تلفزيون "تي أف أم" إن حبري (79 عاما) والذي كان حليفا للغرب إبان حقبة الحرب الباردة، قد "انتقل الى رحمة الله" فيما أفادت وسائل إعلام أنه توفي جراء إصابته بكوفيد-19.

وتولى حبري السلطة في تشاد من 1982 حتى 1990 عندما فر إلى السنغال، بعد الإطاحة به في انقلاب.

وفي 30 أيار/مايو 2016 حكم عليه بالسجن مدى الحياة في دكار بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وإصدار أوامر بقتل وخطف وتعذيب ألوف من خصومه السياسيين، أثناء فترة حكمه التي استمرت ثماني سنوات.

وقدرت لجنة تحقيق تشادية بـ40 ألف قتيل عدد ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري.

وطوال فترة المحاكمة، رفض حبري ان يتكلم او ان يمثله أحد امام سلطة قضائية يرفضها. وتم الافراج عنه لمدة شهرين باذن خاص السنة الماضية بهدف حمايته من فيروس كورونا.