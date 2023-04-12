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متبرع يطلب فتوى لقتل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 11:57
مؤتمر متعلق في أحزاب إسلامية وأخرى مرتبطة بنظام عمر البشير (لقطة شاشه)
مؤتمر متعلق في أحزاب إسلامية وأخرى مرتبطة بنظام عمر البشير (لقطة شاشه)

البوابه - تبرع شخص سوداني باغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتيس، مطالبا  بـ "فتوى بإهدار دمه" لكي يقوم بفعلته وذلك في مؤتمر متعلق في أحزاب إسلامية وأخرى مرتبطة بنظام عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 2016 إثر انتفاضة شعبية.

وكال الشخص الذي عرف عن نفسه أنه اسمه عبد المنعم التهمة تلو الأخرى لبيرتيس خلال تسجيل مصور راج على منصات التواصل الاجتماعي .

 

 

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مقطع الفيديو، وفقا لموقعها الإلكتروني حيث دعت الخرطوم إلى فتح تحقيق  في اعقاب طلب الرجل علانية لفتوى كي يقتل بموجبها مبعوثها إلى السودان.


 

كلمات دالة:فولكر بيرتيسالسودانفتوىفيديو

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