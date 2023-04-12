متبرع يطلب فتوى لقتل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان

البوابه - تبرع شخص سوداني باغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتيس، مطالبا بـ "فتوى بإهدار دمه" لكي يقوم بفعلته وذلك في مؤتمر متعلق في أحزاب إسلامية وأخرى مرتبطة بنظام عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 2016 إثر انتفاضة شعبية.

وكال الشخص الذي عرف عن نفسه أنه اسمه عبد المنعم التهمة تلو الأخرى لبيرتيس خلال تسجيل مصور راج على منصات التواصل الاجتماعي .

#عاجل احد الفلول يطالب بـ قتل فولكر.و فتوي لـ اهدار دمه، وكان ذالك في مؤتمر صحفي لـ نداء اهل أهل السودان بحضور ترك وابو قردة. pic.twitter.com/ca8EAzP4oF — Abdelbagi (@Newsudan1712) April 10, 2023

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مقطع الفيديو، وفقا لموقعها الإلكتروني حيث دعت الخرطوم إلى فتح تحقيق في اعقاب طلب الرجل علانية لفتوى كي يقتل بموجبها مبعوثها إلى السودان.



