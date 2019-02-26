متحدث عسكري: الجيش اليمني يتقدم باتجاه معقل الحوثيين

الجيش اليمني يتقدم باتجاه معقل الحوثيين

اندلع قتال شرس، الاثنين، بين قوات الجيش اليمني من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، في مديرية كتاف القريبة من الحدود مع السعودية، شمالي البلاد.

وقال عبدالله الأشرف، متحدث باسم قوات الجيش الوطني، إن معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، في مديرية كتاف، شرق محافظة صعدة، حيث المعقل الرئيس لزعيم الحركة الحوثية.

وأضاف الأشرف، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن قوات الجيش حققت تقدما ميدانيا مهما، بالسيطرة على مواقع عدة، أبرزها جبل "عنبان" المطل على المركز الإداري للبلدة.

كما أسفرت المواجهات، وفقا للمصدر العسكري، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي، بينهم قيادات ميدانية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات الحكومية ستواصل عملياتها العسكرية في المنطقة ضد الحوثيين، بدعم من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بعدما اقتربت من مركز مديرية كتاف في صعدة.

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في الحوثيين حول ما ذكره المصدر العسكري.

وتكمن أهمية مديرية كتاف البقع كونها أكبر مناطق مدينة صعدة، وتشكل نصف مساحتها، فيما تشترك بحدود مع السعودية من جهة الشمال، ويربط بينهما منفذ بري يحمل اسم "البقع"، يبعد عن مركز المحافظة (صعدة) حوالي 150 كلم، يقابله منفذ "الخضراء" التابع لمنطقة نجران، جنوبي المملكة.